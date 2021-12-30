Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

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30 декабря 2021, 07:56 Источник: РИА Новости

хоккеисты, фото: pixels.com

Молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею в Канаде официально отменен из-за распространения новой коронавирусной инфекции среди участников турнира. Об этом сообщили в Международной федерации хоккея (IIHF).

«Следуя рекомендациям медицинской группы турнира по COVID-19 и медицинского комитета IIHF, совет федерации решил, что из-за продолжающегося распространения коронавируса и штамма "омикрон" чемпионат мира будет отменен, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников»,- говорится в пресс-релизе.

В свою очередь, президент IIHF Люк Тардиф пояснил, что распространение коронавируса, включая штамм «омикрон», вынудило федерацию пересмотреть протоколы канадских властей и департамента Альберты, чтобы попытаться «остановить любое потенциальное распространение». По его словам, были включены ежедневное тестирование и требование коллективного карантина при подтвержденных положительных результатах. Он отметил, что федерация пыталась сделать все возможное для проведения турнира, но ее усилий оказалось недостаточно.

«Теперь нам нужно немного времени, мы фокусируемся на том, чтобы все игроки и персонал команд благополучно вернулись домой»,- добавил Тардиф.

Президент IIHF уточнил, что рассматривается вариант переноса турнира на более поздний срок.

В среду российской команде засчитали техническое поражение во встрече группового этапа со словаками из-за положительного теста на COVID-19 у Матвея Мичкова, также из-за коронавируса отменился матч между Чехией и Финляндией, США и Швейцарией.

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