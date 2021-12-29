Марко Николича могут назначить на пост главного тренера ЦСКА

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29 декабря 2021, 15:43 Источник: Чемпионат, Спорт-Экспресс

Марко Николич, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что сербский специалист Марко Николич может стать тренером ЦСКА уже в январе. До этого он возглавлял «Локомотив».

В материале говорится, что условия между сербским тренером и российской командой согласованы. Контракт может быть подписал в ближайшее время.

Сейчас тренером ФК «ЦСКА» является Алексей Березуцкий. Он возглавил армейцев минувшим летом. Красно-синие располагаются на 4-м месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ.

В свою очередь, бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал решение футбольного клуба «логичным». По его словам, Николич себя проявил, «только глупцы могли отказаться от такого тренера». Он добавил, что не всех устраивает игра ЦСКА, несмотря на небольшой отрыв от лидеров.

При этом экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что нынешний тренер ЦСКА «прекрасно работает».

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