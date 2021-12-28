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Российская шахматистка Александра Костенюк завоевала титул чемпионки мира по быстрым шахматам

, 21:36 Источник: ТАСС

Российская шахматистка Александра Костенюк завоевала титул чемпионки мира по быстрым шахматам
Александра Костенюк, фото из соцсетей: vk.com/chessqueen

Российская шахматистка Александра Костенюк стала чемпионкой мира по быстрым шахматам (рапиду).

Двенадцатая чемпионка мира по шахматам среди женщин, 37-летняя гроссмейстер Александра Костенюк на проходящем в Варшаве чемпионате мира по рапиду, сыграла во вторник вничью с Хампи Конеру из Индии, Бибисарой Асаубаевой из Казахстана и россиянкой Екатериной Лагно. После этого, набрав в общей сумме 9 баллов, она стала недосягаемой для соперниц.

Костенюк выиграла этот титул впервые. До этого она трижды становилась второй — в 2012, 2014 и 2016 годах.

Напомним, в октябре этого года российские шахматистки стали победительницами командного чемпионата мира.

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