Российская шахматистка Александра Костенюк завоевала титул чемпионки мира по быстрым шахматам

Российская шахматистка Александра Костенюк стала чемпионкой мира по быстрым шахматам (рапиду).
Двенадцатая чемпионка мира по шахматам среди женщин, 37-летняя гроссмейстер Александра Костенюк на проходящем в Варшаве чемпионате мира по рапиду, сыграла во вторник вничью с Хампи Конеру из Индии, Бибисарой Асаубаевой из Казахстана и россиянкой Екатериной Лагно. После этого, набрав в общей сумме 9 баллов, она стала недосягаемой для соперниц.
Костенюк выиграла этот титул впервые. До этого она трижды становилась второй — в 2012, 2014 и 2016 годах.
Напомним, в октябре этого года российские шахматистки стали победительницами командного чемпионата мира.
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