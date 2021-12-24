Челябинские футболисты проводят предновогодний сбор

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24 декабря 2021, 10:23 Анна Поперечная

Фото предоставлены пресс-службой ФК «Челябинск»

Игроки Футбольного клуба «Челябинск» тренируются на «Сигнале» для поддержания формы. Еще одна цель предновогоднего сбора – найти талантливых игроков среди воспитанников местных футбольных школ. Отметим, что с момента завершения осенней части первенства в ФНЛ-2 прошло чуть больше месяца.

«Сейчас ребята до праздников встряхнуться, почувствую себя в тонусе. В сборе принимают участие много молотых ребят, которые будут бороться за свой шанс весной, ну а вся основная и самая тяжелая работа ждет игроков уже в январе, первый этап подготовки пройдет также в Челябинске, – рассказал директор ФК «Челябинск» Константин Арестов.

Старший тренер нашей команды Сергей Киреев рассказал, что команда в прекрасном состоянии и настроении, погода не мешает им тренироваться. «Без снега до этого, наоборот, было как-то непривычно», – отметил он.

«Футбол в моде при любой погоде», – улыбается Владимир Ульяновский.

Традиционный предновогодний сбор продлится до 29 декабря, а потом команда отправится на каникулы.

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