Международные спортивные соревнования тоже пострадали от коронавируса

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21 декабря 2021, 17:16 Источник: Новая газета

Коронавирус в лице «омикрона» продолжает вносить свои правила в мировой спорт. Фигуристы уже лишились финала Гран-при в Японии, а студенты — Универсиады в Люцерне. Отменяются матчи в английской Премьер-лиге и НХЛ.



Даже во время различных войн случались отдельные олимпийские игры. Однако против китайской заразы в 2020 году противоядия не нашлось. Чемпионат Европы по футболу и Олимпиада в Токио были перенесены на 12 месяцев. Не состоялись чемпионаты мира по хоккею и фигурному катанию, а еще полсотни традиционных спортивных соревнований — от аэробики до яхтенных баталий — отложили в долгий ящик. Финал же Лиги чемпионов — 2020 отправили в Португалию, и прошел он в абсолютной тишине.



Но в 2021 году удачно зажегся огонь летних Игр в Японии, а футбольное первенство континента прошло в 11 городах даже со зрителями. Однако ближе к концу осени пандемия с новой силой ударила по массовым мероприятиям всех мастей. COVID-19 опять начал ставить подножки спортсменам. Япония отменила финал гран-при по фигурному катанию. Отказались также от юбилейной XXX студенческой олимпиаде в швейцарской Люцерне. В НХЛ 11 праздничных встреч между клубами США и Канады не состоятся.



Политики США и Канады объявили бойкот февральской Олимпиаде в Китае. Нельзя исключать, что «омикрон» в итоге притормозит Игры-2022 целиком…

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