МОК не будет измерять уровень тестостерона у спортсменок с мужским прошлым

Аргументы Недели → Спорт 13+

20 декабря 2021, 10:25

Лии Томас из США намерена принять участие в олимпийских играх по плаванию. Однако коллеги по спортивному цеху выступают против. Девушка ещё недавно была парнем.



Уилл перенёс операцию по смене пола. Несколько недель назад Международный олимпийский комитет одобрил решение экспертов, по которому у спортсменов теперь не будут измерять уровень тестостерона перед соревнованиями. В случае победы трансгендера в играх, она будет считаться законной.



У учёных различные мнения относительно допуска к спорту лиц, сменивших пол. Одни считают, что решение олимпийского комитета направлено на защиту трансгендеров. Другие полагают, что женщина не сможет натренировать своё тело до высокого уровня, даже если оно относительно недавно принадлежало мужчине.



Спортивные эксперты раскритиковали решение МОК. Мужчины, превратившие себя в женщин, стали слишком часто принимать участие в спортивных дисциплинах. Спортивные соревнования изначально были разделены по гендерному признаку с учётом физиологических различий. Тестостерон для спортсмена играет большую роль. Он есть как у мужчин, так и у женщин. От него зависит уровень мышечной силы. У мужчин его уровень всегда выше за счёт физиологических особенностей.

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