Футбольный клуб «Химки» подписал контракт с Павлом Мамаевым

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19 декабря 2021, 22:31

Павел Мамаев, Alexander Kulebyakin, globallookpress.com

Футбольный клуб "Химки" подписал контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. 31 декабря 2021 года у Мамаева заканчивается контракт с "Ростовом", за который он играл с осени 2019 года.

Член наблюдательного совета ФК "Химки", член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков сообщил о подписании контракта с хавбеком, но срок действия соглашения не разгласил,- передаёт ТАСС.

Сейчас Павлу Мамаеву 33 года. Он выступал за московские футбольные клубы "Торпедо" (2005-2007) и ЦСКА (2007-2013), за "Краснодар" (2013-2018).

В составе ЦСКА полузащитник становился чемпионом России (2012/13), трижды выигрывал Кубок России (2008/09, 2010/11 и 2012/13), два раза становился обладателем Суперкубка России (2009, 2013).

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