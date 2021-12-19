Биатлонистка Кристина Резцова стала третьей в масс-старте на этапе Кубка мира

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19 декабря 2021, 21:05

Кристина Резцова, фото: vk.com/reztsova_kris

Биатлонистка Кристина Резцова финишировала третьей в масс-старте на этапе Кубка мира во французском Анси. Кристина Резцова проиграла 12,1 секунды, промахнувшись дважды, шведке Эльвире Эберг и француженке Жюлии Симон.

25-летняя Кристина Резцова впервые в карьере завоевала медаль в индивидуальном старте на этапе Кубка мира."Это личная медаль. Я готова плакать, очень счастлива. Сейчас карьера разделилась на «до» и «после». Самое классное — ощущение, что я могу бороться в каждой гонке", - цитирует биатлонистку "Матч-ТВ".

Ранее россиянка дважды становилась второй в составе эстафетных команд.

Также спортсменка принесла женской сборной России первую индивидуальную награду в этом сезоне, когда россиянки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Австрии 11 декабря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA REZTSOVA ???? (@kristinareztsova)

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