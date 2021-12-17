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17 декабря 2021, 11:28

Паоло Ваноли, фото с сайта spartak.com

Новым главным тренером московского футбольного клуба «Спартак» назначен итальянский специалист Паоло Ваноли. Сообщение о назначении нового тренера опубликовано на сайте «Спартака».

«Новым главным тренером «Спартака» назначен Паоло Ваноли. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год»,- говорится в сообщении.

О прекращении сотрудничества с португальским специалистом Руй Витория клуб объявил 15 декабря.

Итальянский специалист уже изучил инфраструктуру стадиона в Тушино, провёл беседы с руководителями различных служб клуба, посетил клубный Зал Славы. А ещё футбольный тренер побывал в «Итальянском дворике» Пушкинского музея.

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