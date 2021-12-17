Главным тренером московского футбольного клуба «Спартак» назначен итальянский специалист Паоло Ваноли
17 декабря 2021, 11:28
Новым главным тренером московского футбольного клуба «Спартак» назначен итальянский специалист Паоло Ваноли. Сообщение о назначении нового тренера опубликовано на сайте «Спартака».
«Новым главным тренером «Спартака» назначен Паоло Ваноли. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год»,- говорится в сообщении. О прекращении сотрудничества с португальским специалистом Руй Витория клуб объявил 15 декабря.
Итальянский специалист уже изучил инфраструктуру стадиона в Тушино, провёл беседы с руководителями различных служб клуба, посетил клубный Зал Славы. А ещё футбольный тренер побывал в «Итальянском дворике» Пушкинского музея.
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