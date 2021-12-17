В Челябинске проходят всероссийские соревнования по дзюдо

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17 декабря 2021, 07:33 Татьяна Михайлова

Фото: Виталий Визаулин

Турнир посвящен памяти чемпиона мира, бронзового призера Олимпийских игр Григория Веричева.

В Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера начались Всероссийские соревнования памяти Григория Веричева. Он проходит в 15-й раз. За награды турнира борются 263 спортсмена из 26 регионов.

В торжественной церемонии открытия приняли участие президент областной федерации дзюдо, первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Мамин, а также председатель попечительского совета региональной федерации дзюдо, общественный деятель Ирина Текслер. Они вручили награды ведущим спортсменам региона: Владимиру Федечкину — высший знак Федерации дзюдо России «Золотой пояс дзюдоиста», Ренату Саидову— удостоверение и знак заслуженного мастера спорта России. Оба спортсмена внесены в экспозицию зала славы южноуральского дзюдо.

Первый день всероссийских соревнований принес сборной Челябинской области четыре медали: золото Юлии Крутихиной, серебро Алины Саматовой, две бронзы Владимира Спиридонова и Клима Калинина.

Добавим, что турнир памяти Григория Веричева является отборочным этапом на первенство России до 23 лет. Победители получат право на присвоение звания «Мастер спорта России».

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