Южноуральцы могут стать волонтерами Недели звезд хоккея — 2022

Аргументы Недели → Спорт 13+

17 декабря 2021, 07:11 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

90 добровольцев помогут организовать спортивное мероприятие.

В регионе объявлен набор волонтеров на Неделю звезд хоккея, которая состоится в Челябинске. 90 человек будут работать на Матче звезд женской хоккейной лиги, Кубке вызова МХЛ, Мастер-шоу и Матче звезд КХЛ.

Критерии набора таковы: возраст от 16 лет, для совершеннолетних необходимо наличие QR-кода о вакцинации или перенесенном за последние полгода COVID-19.

Волонтерский корпус будет работать в аэропорту (встреча гостей) и ледовой арене «Трактор» (помогать службам, а также зрителям в логистике, навигации, обеспечении санитарно-эпидемиологических норм, интерактивная зона). В отдельную категорию попадут волонтеры, знающие иностранные языки, они будут сопровождать команды и отдельных игроков.

Набор добровольцев ведется до 22 декабря 2021 года. Сбор заявок ведется здесь.

Напомним, что Фонбет Неделю звезд хоккея 2022 в Челябинске 8 января откроет Матч звезд хенской хоккейной лиги (ЖХЛ), 9 января состоится Кубок вызова молодежной хоккейной лиги (МХЛ). На 15 и 16 января запланированы Мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.

Информационный партнер — медиахолдинг «Гранада Пресс»

0+

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости