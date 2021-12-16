Шахматисты за партию расходуют не меньше энергии, чем спортсмены за матч в американском футболе

Аргументы Недели → Спорт 13+

16 декабря 2021, 17:53 Источник: Новая газета

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил «Новой газете» причины поражения россиянина Яна Непомнящего норвежцу Магнусу Карлсену на чемпионате мира в Дубае.



- Я полагал, что матч будет более упорным и не будет такого разрыва в счете. Так бы и случилось, если бы Непомнящий использовал в первых пяти партиях те шансы, которые Карлсен ему предоставил, - говорит Карпов. - А дальше Непомнящий, к сожалению, просто рассыпался. Ошибки, которые он делал для уровня чемпионата мира непостижимы. Для меня единственное объяснение — некий нервный срыв.



Гроссмейстер предполагает, что россиянин недооценил важность физической подготовки для шахматиста - «Нервную систему надо укреплять и готовить себя по-спортивному. Это азы». Американские ученые из Университета Пенсильвании в начале 70-х годов обнаружили в ходе исследований, что шахматисты за партию расходуют не меньше энергии, чем спортсмены уровня мастеров за матч в американском футболе.



«Мы не знаем, как сознание Яна отреагирует на такое разгромное поражение. Проигрыш четырех партий из шести давно не встречался в истории шахмат. В матче со мной Каспаров проиграл четыре из девяти, это другой случай», - считает Анатолий Карпов.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости