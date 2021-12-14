Дзюдоист из Челябинска стал победителем Лиги чемпионов Европы

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14 декабря 2021, 14:53 Татьяна Михайлова

Фото: judo.ru

В Париже прошли состязания среди мужских клубов по системе «стенка на стенку». В них приняли участие сборные, занявшие призовые места в национальных чемпионатах. Россию представила команда «Явара-Нева».

Российские спортсмены начали свое выступление с полуфинала. Со счетом 3:2 они победили «Абенсберг», а в финальном бое — «Црвену звезду», итоговый счет 4:1. Таким образом, спустя четыре года «Явара-Нева» выиграла десятое золото на клубном чемпионате.

Как рассказал челябинец Денис Ярцев, представлявший регион в сборной страны, турнир был сложным, так как каждый год команды укрепляют свои составы новыми дзюдоистами.

«Я считаю, что результат в целом закономерный. На данном турнире мы были представлены своим лучшим составом. Я думаю, от нас ожидали золото, и мы его забрали», — добавил южноуральский спортсмен.

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