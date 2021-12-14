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В США спортсменкам, ставшим жертвами домогательств врача сборной по гимнастике, выплатят 380 млн долларов

, 14:11 Источник: Коммерсантъ

В США спортсменкам, ставшим жертвами домогательств врача сборной по гимнастике, выплатят 380 млн долларов
Симона Байлз на слушаниях в Сенате, Saul Loeb - Pool via CNP/globallook.com

Американским спортсменкам, ставшим жертвами домогательств бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, выплатят 380 млн долларов. Соглашение об этом после 5-летнего судебного разбирательства достигнуто с федерацией гимнастики США, Национальным олимпийским комитетом и их страховыми компаниями, сообщает The Guardian.

Деньги будут выплачены более чем 300 спортсменкам, которые пострадали от действий врача за долгие годы его работы в сборной. В их числе олимпийские чемпионки Симона Байлз, Эли Райсман и Маккайла Марони. Девушки в этом году давали показания о сексуальном насилии со стороны Нассара на слушаниях в Сенате США. Спортсменки обвиняли в том числе федерацию гимнастики США и Национальный олимпийский комитет в том, что они не смогли предотвратить действий врача.

В 2018 году Ларри Нассар был приговорен за сексуальные домогательства к 175 годам лишения свободы.

Комментируя достигнутое соглашение о выплате пострадавшим компенсаций, адвокат, представлявший интересы спорстменок, Джон Мэнли заявил: «Это урегулирование — результат отваги сотен пострадавших, которые, несмотря на юридические препоны, неравные шансы и участие в этом процессе со стороны обвиняемых лучших юристов, отказались молчать. Сила рассказанного ими стала залогом этой победы».

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