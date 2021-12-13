Ватерполистки Южного Урала вышли в плей-офф Евролиги

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13 декабря 2021, 14:23 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Спортсменки из Златоуста признаны одними из лучших.

В главном клубном турнире Европы по водному поло завершился второй отборочный раунд. Команда «Динамо-Уралочка» из Челябинской области играла в группе G вместе с итальянским «Орризонте», греческой «Вулиагмении» и венгерским «УВСЕ». В следующий раунд прошли только две сборные, и «Динамо-Уралочка» в их числе.

В первой игре второго отборочного раунда златоустовские ватерполистки обыграли многократного обладателя Кубка чемпионов «Орризонте». Итог игры — 15:8, четыре мяча забросила Мария Берснева, еще по три Юлия Лаптева и Елизавета Заплатина.

Вторая игра с «УВСЕ» завершилась минимальным для «Уралочки» поражением, 12:13, поэтому пройдут ли южноуральские спортсменки в плей-офф должен был решить матч с «Вулиагменией». Вовремя проведенные замены и перестроение тренерским штабом тактики позволили «Динамо-Уралочке» уже в заключительном периоде встречи буквально вырвать победу. Итог — 12:11. В этой игре смогли проявить себя как опытные Екатерина Зеленцова и Мария Берснева, так и набирающие мастерство Юлия Лаптева и Анастасия Панфилова. Команда с Южного Урала вошла в топ-8 Евролиги.

«На таком уровне просто быть не может по определению, — прокомментировал итоги второго отборочного тура Евролиги главный тренер ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков. — Знали об этом, готовились и в итоге решили задачу выхода в плей-офф. На этом турнире мы были настоящей командой. Благодарю всех девчонок за то, что проявили все свои лучшие качества. Ждем результатов жеребьевки плей-офф, когда узнаем соперника по матчам навылет. Пока идем по намеченному на сезон графику. Задачи и на российский Чемпионата, и на Евролигу максимальные».

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