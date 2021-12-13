Юрий Каминский назвал солидным выступление сборной России по биатлону в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене

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13 декабря 2021, 14:21

vk.com/russianbiathlon

Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафетной гонке 4x7,5 километров на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Старший тренер команды Юрий Каминский назвал выступление биатлонистов солидным, хотя это только бронза.

По оценке Каминского, наши биатлонисты перестали сдаваться в ходе эстафет даже в тех случаях, когда оказываются на грани катастрофы. В интервью RT тренер команды сказал, что для выхода на качественно новый уровень необходимо более стабильно работать на огневых рубежах.

Он признался, что даже на чемпионате мира меньше нервничал, поскольку велики ожидания. Каминский поделился, что когда Василий Томшин начал стрелять на лёжке, он даже подумать успел: вот продолжит он таким же образом — можем за золото с норвежцами поспорить. Но Томшин словил штрафной круг.

Каминский знает, что Норвегия, с которой придётся соперничать в Олимпиаде-2022, это суперкоманда. Чтобы победить норвежцев в Пекине, абсолютно всем придётся прыгнуть выше головы.

Он, как тренер, должен не ошибиться в расстановке спортсменов. "Поставить именно тех людей, которые в нужное время окажутся способны показать в эстафетной гонке свой максимум. И чтобы более опытные спортсмены не подвели, а поддержали молодых", рассказал Юрий Каминский.

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