Футболист «Баварии» и сборной Германии Киммих пожалел, что не сделал прививку от ковида раньше

Йозуа Киммих был одним из пяти игроков «Баварии», которые отказались прививаться от коронавируса. Немецкий футболист объяснял свое решение «отсутствием долгосрочных исследований». Однако переболев коронавирусом с последствиями для легких, полузащитник «Баварии» пожалел, что не вакцинировался вовремя.
«Я так долго не мог определиться, потому что мне просто было трудно преодолеть свои страхи и сомнения», – заявил Киммих. Он собирается привиться, когда это будет возможно.
Футболист заболел ковидом, после перенесенного заболевания у него диагностировали проблемы с легкими. Из-за этого он пропустит ближайшие три матча чемпионата Германии, который состоятся до конца года.
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