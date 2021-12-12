Футболист «Баварии» и сборной Германии Киммих пожалел, что не сделал прививку от ковида раньше

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12 декабря 2021, 21:24 Источник: Sports.ru

Фото: Global Look

Йозуа Киммих был одним из пяти игроков «Баварии», которые отказались прививаться от коронавируса. Немецкий футболист объяснял свое решение «отсутствием долгосрочных исследований». Однако переболев коронавирусом с последствиями для легких, полузащитник «Баварии» пожалел, что не вакцинировался вовремя.

«Я так долго не мог определиться, потому что мне просто было трудно преодолеть свои страхи и сомнения», – заявил Киммих. Он собирается привиться, когда это будет возможно.

Футболист заболел ковидом, после перенесенного заболевания у него диагностировали проблемы с легкими. Из-за этого он пропустит ближайшие три матча чемпионата Германии, который состоятся до конца года.

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