Тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал фото травмированного Артёма Дзюбы на Мальдивах

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12 декабря 2021, 17:49

Артём Дзюба, фото: vk.com/dzyuba.artem22

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак прокомментировал отсутствие Артёма Дзюбы в заявке на матч 18-го тура чемпионата России против "Динамо". Семак подтвердил, что у Дзюбы травма.

На пресс-конференции тренер "Зенита" пояснил, что Дзюба не вышел на игру, так как у него травма.

Сергей Семак в курсе, что в соцсети появилось фото Артёма Дзюбы на Мальдивах. Он пообещал разобраться. "Я в курсе, но у меня были более важные дела. Разберемся", - сказал Семак.

Сегодня, 12 декабря, на стадионе ВТБ-Арена в Москве состоялась встреча 18-го тура Тинькофф РПЛ между командами "Динамо" и "Зенит". Счёт 1:1. По итогам матча "Зенит" остается на зимнюю паузу на 1 месте, набрав 38 очков.

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