Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина стала первой на этапе Кубка мира
11 декабря 2021, 12:58 Анна Семенова
Наша землячка побила собственный рекорд на дистанции 500 метров.
Вчера, 10 декабря, рекорд России поставила челябинская спортсменка Ольга Фаткулина на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования, являющиеся главной подготовкой к Олимпийским играм, проходят в канадском городе Калгари.
Ольга стала первой на дистанции 500 метров, показав лучшее время - 36,726 секунды. Второе место у японки Нао Кодайра, бронзу взяла москвичка Ангелина Голикова.
Напомним, Ольга Фаткулина стала призером Олимпиады в Сочи в 2014 году также на дистанции 500 метров. В 2013 году она стала чемпионкой мира на дистанции 1000 метров.
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