На Южном Урале запустят программу «Земский тренер»

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10 декабря 2021, 11:52 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Специалисты будут трудиться в небольших по численности жителей населенных пунктах.

В 2022 году в Челябинской области начнется реализация программы «Земский тренер». Об этом сегодня, 10 декабря, сообщил министр физической культуры и спорта региона Максим Соколов во время пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс».

По его словам, запуск этой программы — одна из ключевых задач ведомства на следующий год. Она позволит вовлечь в занятие спортом большее число жителей Челябинской области.

По условиям, кандидаты в «земские тренеры», должны пройти конкурсный отбор. Тем, кто в итоге будет утвержден, положены подъемные в размере 1 миллиона рублей и средняя по отрасли зарплата. Работать земские тренеры будут в населенных пунктах с количеством жителей до 50 тысяч. О своей потребности в специалистах уже заявили 9 муниципалитетов.

Напомним, что в Челябинской области реализуется программа «Земский учитель», которую курирует региональное министерство образования и науки.

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