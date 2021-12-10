Южноуральские ватерполистки решительно настроены выйти в плей-офф Евролиги
10 декабря 2021, 11:28 Татьяна Михайлова
Сразу после второго тура Чемпионата России златоустовская команда «Динамо-Уралочка» отправилась в Венгрию, где проходит отборочный раунд женской Евролиги.
Жребий определил спортсменок из Челябинской области в группу с очень сильными соперниками. Однако южноуральские девушки решительно настроены побороться за одну из путевок плей-оффа Евролиги и не намерены отступать.
Первый матч с участием «Динамо-Уралочки» пройдет сегодня поздно вечером. Команда сыграет с многократным обладателем Кубка Европейских чемпионов — итальянской сборной «Орриззонте».
6+
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.