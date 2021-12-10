Южноуральские ватерполистки решительно настроены выйти в плей-офф Евролиги

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10 декабря 2021, 11:28 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Сразу после второго тура Чемпионата России златоустовская команда «Динамо-Уралочка» отправилась в Венгрию, где проходит отборочный раунд женской Евролиги.

Жребий определил спортсменок из Челябинской области в группу с очень сильными соперниками. Однако южноуральские девушки решительно настроены побороться за одну из путевок плей-оффа Евролиги и не намерены отступать.

Первый матч с участием «Динамо-Уралочки» пройдет сегодня поздно вечером. Команда сыграет с многократным обладателем Кубка Европейских чемпионов — итальянской сборной «Орриззонте».

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