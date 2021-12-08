Ушёл из жизни бывший главный тренер ФК «Ростов» Игорь Гамула

Ушёл из жизни бывший игрок и главный тренер футбольного клуба «Ростов», телеведущий Игорь Гамула. Игорь Гамула скончался 8 декабря на 62 году жизни. «Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба», - сообщается сегодня на сайте клуба.
В «Ростове» выразили «глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича».
Отличительной чертой Игоря Гамулы на тренерской скамье, а также во время выступлений на пресс-конференциях, был экспрессивный нрав, но работая телеведущим он вёл себя гораздо спокойнее, - передаёт Интерфакс.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выразил соболезнование родным и близким Игоря Гамулы. «Не верится, просто шок! Не может такого быть!!!», - шокирован Карпин сообщением о смерти Гамулы.
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