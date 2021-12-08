Ушёл из жизни бывший главный тренер ФК «Ростов» Игорь Гамула

Аргументы Недели → Спорт 13+

8 декабря 2021, 18:08

fc-rostov.ru

Ушёл из жизни бывший игрок и главный тренер футбольного клуба «Ростов», телеведущий Игорь Гамула. Игорь Гамула скончался 8 декабря на 62 году жизни. «Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба», - сообщается сегодня на сайте клуба.

В «Ростове» выразили «глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича».

Отличительной чертой Игоря Гамулы на тренерской скамье, а также во время выступлений на пресс-конференциях, был экспрессивный нрав, но работая телеведущим он вёл себя гораздо спокойнее, - передаёт Интерфакс.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выразил соболезнование родным и близким Игоря Гамулы. «Не верится, просто шок! Не может такого быть!!!», - шокирован Карпин сообщением о смерти Гамулы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости