Первые участники Кубка мира по сноуборду прибыли на Южный Урал

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7 декабря 2021, 14:56 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено оргкомитетом этапа Кубка мира по сноуборду на Банном

11-12 декабря на склоне горнолыжного курорта «Банное» пройдет этап Кубка мира по сноуборду в двух дисциплинах — параллельном слаломе и параллельном слалом-гиганте. За медали соревнований сразятся лучшие спортсмены из разных стран.

Участниками Кубка мира станут около 140 сноубордистов. На «Банном» уже тренируется российская сборная. Одними из первых прибывших делегаций стали представители Китая и Ирландии.

Как рассказала лидер женской сборной России, чемпионка мира София Надыршина изданию «Челябинск сегодня», иностранные спортсмены всегда с удовольствием приезжают на «Банное» и высоко оценивают организацию спортивного мероприятия. Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов напомнил, что этап Кубка мира стал традиционным мероприятием, он будет проходить на горнолыжном курорте «Банное» в третий раз.

Южный Урал на Кубке мира представят трое: Степан Наумов (Миасс), Ярослав Степанко и Мария Волгина (Златоуст). Еще одна уроженка Челябинской области, Полина Смоленцева из Магнитогорска, выступит за Московскую область.

Билеты на мероприятие уже в продаже. Они доступны на сайте и в кассах курорта «Банное», а также в кассах продажи путевок в Магнитогорске. Организаторы подчеркивают, что этап Кубка мира пройдет с соблюдением всех санитарных норм и требований Роспотребнадзора. Зрители старше 18 лет должны иметь действующий QR-код.

Информационный партнер — медиахолдинг «Гранада Пресс»

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