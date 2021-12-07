Южноуральские ватерполистки провели первые матчи второго тура Чемпионата России

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7 декабря 2021, 14:28 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

За награды престижного турнира борются две команды клуба «Динамо-Уралочка» из Златоуста.

Второй тур Чемпионата России по водному поло проходит в подмосковном городе Рузе. С момента его старта ватерполисткам, защищающим честь Южного Урала, удалось достойно провести две игры.

Основной состав «Уралочки» обыграл «СКИФ» из Москвы с разгромным счетом — 23:5 в пользу представительниц Челябинской области.

Вторая команда из Златоуста достойно провела встречу с «Буревестником» из Нижнего Новгорода. Матч окончился счетом 12-12, то есть ничьей.

Добавим, что в рамках второго тура всероссийского турнира команды «Динамо-Уралочка» сыграют еще по две игры

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