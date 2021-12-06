Спортивные эксперты назвали новых звёзд хоккейной лиги

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6 декабря 2021, 16:26

Анализ прошедших в этом сезоне хоккейных игр выявил имена новых звёзд. В число таких игроков попали Валерий Ничушкин и Василий Подколзин.



Заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил «Известиям», что полезность игрока является важнейшим качеством. Они могут и не быть мегазвездами, но способны приносить команде значительные успехи. Ничушкин заработал 11 очков в 12 играх. Он много забивает. Подколзин принёс шесть очков. Отдельное внимание тренер уделил Егору Чинахову. Новичок заработал четыре очка за 18 игр. В этом сезоне новой звездой можно назвать Кирилла Капризова. За одну игру ближе к осени он стал набирать по два, а иногда и четыре очка. Всего в его активе 29 очков. В начале сезона он не отличался успехами, но постепенно стал раскрываться. Постепенно приобретёт уверенность и станет более опытным игроком.



Александр Овечкин скоро сможет побить рекорд Уэйна Гретцки. Форвард уже превзошёл Бретта Халла и стал одним из лучших бомбардиров в истории мирового хоккея. Артемий Панарин набрал за сезон 26 очков, из которых 19 -шайбами. Его запомнили по инциденту с Брэдом Маршаном. Панарин бросил в соперника крагу со скамьи запасных за некорректное высказывание о России.





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