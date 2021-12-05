Сборная России по теннису в третий раз в своей истории выиграла Кубок Дэвиса

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5 декабря 2021, 22:16 Источник: Sports.ru

Даниил Медведев, Oscar J. Barroso/globallook.com

Сборная Россия по теннису в воскресенье выиграла финал Кубка Дэвиса. В финале Андрей Рублев и Даниил Медведев взяли верх над хорватами 2:0.

Престижный трофей российские теннисисты завоевали в третий раз в своей истории. До этого наша команда побеждала в финале Кубка дважды: в 2002 она обыграла сборную Франции, в 2006 - сборную Аргентины.

Решающее очко команде принес Даниил Медведев. Он обыграл хорвата Марина Чилича — 7:6 (9:7), 6:2. До этого Андрей Рублев победил Борну Гойо (6:4, 7:6 (7:5)).

Кроме Медведева и Рублева в составе команды были Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

В этом году Россия выиграла все командные турниры по теннису и общий медальный зачет на Олимпийских играх в Токио.

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