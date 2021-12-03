Среди детей Южного Урала проведут соревнования по баскетболу

Аргументы Недели → Спорт 13+

3 декабря 2021, 13:12 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

В ближайшие выходные пройдут первые игры Открытого первенства Челябинска. За четыре месяца в турнире примут участие более 500 юных спортсменов в возрасте от 8 до 12 лет со всей области.

По словам главного судьи соревнований Алексея Перцева, главная особенность первенства заключается в том, что в нем задействовано максимальное количество учащихся спортивных школ. У детей совершенно разный уровень подготовки, но мы стараемся составить группы так, чтобы сохранить конкурентную борьбу, и чтобы всем было интересно играть. Самое главное в этих соревнованиях – получение необходимой игровой практики и рост заинтересованности детей в занятии баскетболом», — пояснил Алексей Перцев.

Первый раунд запланирован на 4-5 декабря на базе спортшколы №8. В этот раз матчи будут проходить без зрителей, однако за ходом соревнований можно будет следить в аккаунтах «Челбаскета» в социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram, Telegram. Там будут запущены прямые трансляции.

Добавим, что турнир проходит под эгидой управления по физической культуре и спорту администрации города Челябинска, организатором выступает Федерация баскетбола Челябинской области. «Постараемся вывести эти соревнования на новый качественный уровень их проведения», — прокомментировал президент федерации Николай Сандаков.

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