140 спортсменов из 22 стран съедутся в Челябинскую область

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2 декабря 2021, 06:46 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

11 и 12 декабря в регионе состоится Кубок мира по сноуборду.

Организаторы престижного международного турнира, который пройдет на курорте «Банное», обнародовали предварительный состав участников кубка. Южный Урал готовится принять 140 спортсменов из 22 стран, среди которых разыграют награды в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.

В сборную России вошли двукратный олимпийский чемпион Вик Вайлд, чемпионы мира Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, София Надыршина и другие. Челябинскую область представят Ярослав Степанко, Степан Наумов и Мария Волгина.

Напомним, что на 9-10 декабря запланированы официальные тренировки участников кубка. Открытие турнира состоится 11 декабря в 12.30. После этого пройдут финальные заезды среди мужчин и женщин в параллельном слаломе-гиганте, затем — церемония награждения. На следующий день спортсменов ждут финальные заезды в параллельном слаломе, начало в 12.30, которые завершит церемония награждения.

По словам министра физической культуры и спорта Челябинской области Максима Соколова, этап Кубка мира по сноуборду на Банном полюбился болельщикам. Они могут не только стать зрителями международного соревнования, но и провести время в живописном месте.

Приобрести билеты можно на сайте курорта «Банное» по ссылке https://bannoye.com, а также в кассах ГЛЦ «Банное» и кассах продажи путевок в Магнитогорске.

На мероприятии будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора. Вход — только при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном за последние 6 месяцев коронавируса и паспорта. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.

Информационный партнер – медиахолдинг «Гранада пресс»

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