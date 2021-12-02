Воспитанники пяти спортшкол будут тренироваться в ДС «Юность»

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2 декабря 2021, 06:42 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

По поручению главы Челябинска Натальи Котовой зданию вернули исторический функционал.

До конца этого года пять муниципальных спортивных школ города переедут во Дворец спорта «Юность», где им выделены помещения для учебно-тренировочных занятий. После того, как автовокзал покинул «Юность» мэр Наталья Котова поручила вернуть дворцу исторический функционал.

Как рассказал во время онлайн пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс», начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Челябинска Максим Клещевников, на первом этаже «Юности» создадут центр единоборств. Там будут тренироваться воспитанники школ «Буревестник», «Корё», «Мастер» и «Каратэ». На втором этаже расположится отделение фитнес-аэробики школы «Факел». Также во дворце будут организованы медицинский кабинет, гардеробные, раздевалки, методические кабинеты фойе. Пока в помещениях проводят ремонт, переезд состоится в декабре. Уже закуплено спортивное оборудование.

Кроме этого, планируется благоустроить территорию около «Юности». Сейчас разрабатывается проект, но уже известно, что около здания проведут озеленение, откроют скейт-парк и организуют парковку.

Решение о передаче помещений «Юности» спортшколам обрадовало руководителей учреждений, ведь спортшколы нуждались в комфортных условиях для проведения тренировок. Директор «Буревестника» Федор Шарафисламов поблагодарил администрацию города и сказал, что переезд будет отличным подарком спортивным школам на Новый год.

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