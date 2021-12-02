Воспитанники пяти спортшкол будут тренироваться в ДС «Юность»

По поручению главы Челябинска Натальи Котовой зданию вернули исторический функционал.
До конца этого года пять муниципальных спортивных школ города переедут во Дворец спорта «Юность», где им выделены помещения для учебно-тренировочных занятий. После того, как автовокзал покинул «Юность» мэр Наталья Котова поручила вернуть дворцу исторический функционал.
Как рассказал во время онлайн пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс», начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Челябинска Максим Клещевников, на первом этаже «Юности» создадут центр единоборств. Там будут тренироваться воспитанники школ «Буревестник», «Корё», «Мастер» и «Каратэ». На втором этаже расположится отделение фитнес-аэробики школы «Факел». Также во дворце будут организованы медицинский кабинет, гардеробные, раздевалки, методические кабинеты фойе. Пока в помещениях проводят ремонт, переезд состоится в декабре. Уже закуплено спортивное оборудование.
Кроме этого, планируется благоустроить территорию около «Юности». Сейчас разрабатывается проект, но уже известно, что около здания проведут озеленение, откроют скейт-парк и организуют парковку.
Решение о передаче помещений «Юности» спортшколам обрадовало руководителей учреждений, ведь спортшколы нуждались в комфортных условиях для проведения тренировок. Директор «Буревестника» Федор Шарафисламов поблагодарил администрацию города и сказал, что переезд будет отличным подарком спортивным школам на Новый год.
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