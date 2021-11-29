Южноуральцы завоевали бронзу командного чемпионата Европы по дзюдо

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29 ноября 2021, 13:46 Татьяна Михайлова

Фото: Дмитрий Челяпин, «Матч ТВ»

Дина Гизатулина и Виктор Мосейчук вернулись домой с медалями.

В Уфе состоялся Чемпионат континента с участием 16 смешанных национальных сборных. В рамках предварительного этапа они были разделены на 4 группы, которые возглавили чемпионы и бронзовые призеры Олимпиады-2020 (французы, израильтяне и немцы), а также победители чемпионата континента-2016 — россияне.

В одной восьмой финала хозяева татами уступили соперникам из Турции, итоговый счет встречи — 3:4. Решающими в этом противостоянии оказались поединки с участием 21-летней дебютантки женской сборной России, чемпионки страны-2021 Дины Гизатулиной из Кунашака. Воспитанница заслуженного тренера России Мориса Юсупова проиграла в шестой командной встрече бронзовой медалистке Евро-2021 среди юниорок до 23-х лет Минель Акдениз, а затем ей же дополнительное время.

После стартовой неудачи россияне смогли одержать три победы подряд со счетом 4:0 над микс-командами Греции, Австрии и Беларуси.

31-летний дзюдоист из Челябинска, ученик старшего тренера спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо «Локомотив» Виктора Мосейчука и один из самых титулованных в отечественной сборной спортсменов Денис Ярцев смог быстро разобраться со своим греческим оппонентом, завоевав очередную европейскую командную награду.

Добавим, что золото чемпионата завоевала сборная Грузии, серебро досталось Нидерландам. Третье место разделили Россия и Турция.

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