Два важных турнира предстоят ватерпольному клубу «Динамо-Уралочка»

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29 ноября 2021, 10:20 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Спортсменки из Челябинской области участвуют в Чемпионате России и Евролиге.

Начало декабря для ватерполисток из Златоуста будет насыщенным. Клуб «Динамо-Уралочка» участвует в двух соревнованиях — Чемпионате страны и розыгрыше Европейских кубков.

6-8 декабря пройдет тур Чемпионата России. Соревновательный этап состоится в подмосковной Рузе. Южный Урал на нем представят две команды от клуба «Динамо-Уралочка». За победу они будут бороться с «Буревестником» (Нижний Новгород), «СКИФ» (Москва), «Штурм-2002» (Подмосковье) и «Айша Биби» (Казахстан).

10 декабря начнется битва за выход в плей-офф женской ватерпольной Евролиги, в которой участвует главная команда «Динамо-Уралочки». Жребий определил сборную из Челябинской области в группу «G», в которой представлены сильнейшие клубы Европы: «УВСЕ» (Венгрия), «Волиагмени» (Греция) и «Орризонте» (Италия).

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