Ушёл из жизни защитник молодежного хоккейного клуба «Динамо» Валентин Родионов, юноше было 16 лет

Хоккеист московского молодежного хоккейного клуба «Динамо» Валентин Родионов в субботу, 27 ноября, умер в реанимации. Защитнику было 16 лет. В МХК «Динамо» сообщили, что 21 ноября во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения, защитник Валентин Родионов после смены вернулся на скамейку и потерял сознание.
Юноше была оперативно оказана первая помощь, Валентина госпитализировали. В Морозовской детской больнице хоккеиста экстренно прооперировали. После операции хоккеист был введен в медикаментозную кому.
В течение шести дней медики боролись за жизнь юноши. Сегодня Валентина Родионова не стало.
Хоккейный клуб «Динамо» выразил искренние соболезнования родным и близким Валентина Родионова.
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