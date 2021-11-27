Аргументы Недели Спорт 13+

Ушёл из жизни защитник молодежного хоккейного клуба «Динамо» Валентин Родионов, юноше было 16 лет

, 18:16 Источник: МХК Динамо

Ушёл из жизни защитник молодежного хоккейного клуба «Динамо» Валентин Родионов, юноше было 16 лет
Валентин Родионов, фото с сайта mhk.dynamo.ru

Хоккеист московского молодежного хоккейного клуба «Динамо» Валентин Родионов в субботу, 27 ноября, умер в реанимации. Защитнику было 16 лет. В МХК «Динамо» сообщили, что 21 ноября во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения, защитник Валентин Родионов после смены вернулся на скамейку и потерял сознание.

Юноше была оперативно оказана первая помощь, Валентина госпитализировали. В Морозовской детской больнице хоккеиста экстренно прооперировали. После операции хоккеист был введен в медикаментозную кому.

В течение шести дней медики боролись за жизнь юноши. Сегодня Валентина Родионова не стало.

Хоккейный клуб «Динамо» выразил искренние соболезнования родным и близким Валентина Родионова.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Общество

Минтруда: в России утверждены правила определения «границы бедности»

Минтруда: в России утверждены правила определения «границы бедности»

Правительство России утвердило порядок определения "границы бедности" и "уровня бедности" на территории РФ в целом и в регионах по отдельности. Граница бедности не влияет на назначение мер социальной поддержки. Для назначения мер социальной поддержки будет использоваться прожиточный минимум.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

В мире

Общество

Общество

Общество

Общество