Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по гребле Тимошинин

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26 ноября 2021, 15:54

Александр Тимошинин, фото: rowingrussia.ru

В пятницу, 26 ноября, на 74-ом году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по академической гребле Александр Тимошинин. Об этом сообщили в Федерации гребного спорта России (ФГСР).

«Это тяжелейшая утрата для Российской и Мировой гребли. Александр Иванович до последнего года всегда активно принимал участие в жизни гребного сообщества и был постоянным организатором и гостем Российских соревнований по гребле. Особенно ценен его вклад в проведении «Большой Московской регаты». Как человек был добр энергичен и порядочен»,- говорится в сообщении.

Тимошинин является заслуженным мастером спорта, серебряным призёром чемпионата Европы, также завоевал золотые медали на Олимпийской играх-1968 в Мехико и ОИ-1972 в Мюнхене. В парной двойке Александр Иванович выступал вместе с Анатолием Сассом и Геннадием Коршиковым.

Федерация гребного спорта России выразила глубокие соболезнования родным, друзьям и всему гребному сообществу.

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