Челябинские баскетболисты выиграли один матч у лидера лиги

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26 ноября 2021, 14:47 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено БК «Челбаскет»

24 и 25 ноября «Челбаскет» провел две домашние игры с лидером турнирной таблицы мужской Суперлиги 2 — клубом «Тамбов». Обе встречи были эмоциональными и яркими.

Первая игра завершилась победой «Челбаскета». За челябинцами осталось преимущество в 3 очка, финальный счет — 84:81. А вот во втором матче гости отыгрались, итог — 78:71 в пользу «Тамбова».

Главный тренер баскетбольного клуба «Челбаскет» Евгений Сорокин, комментируя итог очередного париматча подчеркнул, что челябинским спортсменам удалось достичь результата, которым могут похвастаться немногие в лиге — выиграть матч у одного из сильнейших соперников. Также Евгений Сорокин отметил вклад молодых игроков команды.

Добавим, что в декабре «Челбаскету» предстоит проявить себя в 8 матчах. Сначала пройдет выездная серия с командами «Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) и «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары), а затем состоятся домашние игры с БК «Новомосковск» (Тульская область) и БК «Русичи» (Курск).

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