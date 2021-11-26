Геймеров из Челябинской области ждут на «Играх будущего»

Аргументы Недели → Спорт 13+

26 ноября 2021, 08:42 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Международный турнир по киберспорту пройдет в России в 2023 году.

С каждым годом киберспорт становится все более популярным. По скромным подсчетам, только в России им увлекаются более 15 миллионов человек. Именно поэтому наша страна стала иницитатором проведения «Игр будущего». Международный турнир, который по масштабу и зрелищности обещает превзойти традиционные Олимпийские игры, пройдет осенью 2023 года. Какой город России примет киберсостязание, будет объявлено следующей весной.

Участникам турнира предстоит сыграть в Dota2, станцевать с роботом, полетать на флайборде и показать, насколько грамотно они могут управлять дроном. Всего предусмотрена 21 дисциплина с использованием технологий, цифровой среды и физической активности.

Южноуральские геймеры уже начали готовиться к «Играм будущего». В Челябинской области активно развивается киберспорт: при школах и вузах создаются лиги, а в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагоггическом университете запущен специализированный курс.

«На курсе студенты знакомятся с теорией игр, узнают, как управлять командами, проводить турниры. А еще они много играют, чтобы было понимание, чему потом учить других», — отметил преподаватель дополнительного образования ЮУрГГПУ Андрей Казарцев.

Эксперты отмечают, что кибердисциплины требуют от спортсменов проявления самых разных навыков. «Вообще киберспорт не так легок, как о нем многие думают, — прокомментировал заместитель председателя Федерации компьютерного спорта Челябинской области Владимир Штайнер. — Это не просто в игрушки играть. Чтобы достичь результата, у человека должна быть мотивация и цель. Нужно уметь быстро реагировать, выстраивать правильную стратегию, анализировать происходящее. Кроме того, киберспортсмен – это человек, в равной степени увлеченный компьютерными играми и, так сказать, традиционными видами спорта. Без полноценных физических нагрузок в киберспорте никак».

Добавим, что послами «Игр будущего» станут спортсмены команды «Team Spirit», победившие в чемпионата мира The International 10 по компьютерной игре Dota 2. В составе российской сборной, которая за победу получила более полутора миллиардов рублей, был житель Златоуста Ярослав Найденов (Miposhka).

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости