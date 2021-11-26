26 ноября 1917 года в Канаде образована Национальная хоккейная лига (НХЛ)

Аргументы Недели → Спорт 13+

26 ноября 2021, 07:51 Сергей Нечаев,

Фото: nhl.com

Национальная хоккейная лига (НХЛ - National Hockey League) была образована 26 ноября 1917 года и объединяла в себе всего четыре команды.



Первым президентом НХЛ был избран Фрэнк Колдер, а в лигу вошли команды «Монреаль Канадиенс», «Монреаль Уондерерз», «Оттава Сенаторз» и «Торонто Аренас». Клуб «Квебек Буллдогз» начал играть с сезона 1919-1920 гг.



НХЛ была рождена на руинах Национальной хоккейной ассоциации (НХА - National Hockey Association), существовавшей со 2 декабря 1909 года и скандально завершившей свою деятельность несколькими неделями ранее. Переговоры директоров клубов заняли три дня, а первые матчи новой лиги были назначены на 19 декабря 1917 года.



В первом сезоне четыре команды сыграли по 24 матча, а обладатель Кубка Стэнли определялся во встрече с чемпионом Хоккейной ассоциации Тихоокеанского побережья.



Кстати, знаменитый Кубок Стэнли назван так в честь генерал-губернатора Канады Фредерика Артура Стэнли, который купил в Лондоне декоративную чашу за 10 гиней и первоначально вручал ее лучшей любительской команде Канады.



В дебютной встрече «Монреаль Уондерерс» обыграл «Торонто» со счетом 10:9. Первый гол в истории НХЛ записал на свой счет защитник «Уондерерз» Дэйв Ритчи, отличившийся в матче два раза. Пять шайб в том поединке забросил одноклубник Ритчи Гарри Хайленд. За игрой наблюдало всего около 700 зрителей, включая солдат, которых пускали на трибуны без билетов.



В параллельно проходившем мачте «Монреаль Канадиенс» обыграл «Оттаву Сенаторз» со счетом 7:4.



К сожалению, клуб «Монреаль Уондерерз» прекратил свое существование уже после шести матчей, так как пожар полностью разрушил их домашний стадион и принес убытки в размере 150000 долларов.



Сейчас (с сезона 2021-2022 гг.) в НХЛ играет 32 команды из 31 города США и Канады.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости