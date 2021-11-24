Махмуд Аббас поблагодарил Умара Кремлева за поддержку палестинского бокса

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24 ноября 2021, 20:08

Умар Кремлев и Махмуд Аббас. Фото: Федерация бокса России

Президент Махмуд Аббас провел в Сочи встречу с Умаром Кремлевым, возглавляющим AIBA. Встреча состоялась после переговоров Аббаса с российским президентом Владимиром Путиным.



В ходе диалога Аббас выразил собеседнику благодарность за серьезные усилия, направленные на поддержку бокса в Палестине. Кроме того, Кремлев и Аббас обсудили вопросы развития бокса и поддержки спортсменов.



АИБА недавно провела соревнования, активное участие в которых приняла Палестина. Так, в Белграде состоялся чемпионат мира по боксу среди мужчин, а в ОАЭ – чемпионат Азии по данному виду спорта. Участие в состязаниях спортсменов из Палестины стало возможным благодаря финансовой поддержке, которую национальная федерация получила со стороны АИБА.



В 2021 г. AIBA реализовала важные программы развития, продемонстрировавшие готовность ассоциации к поддержке спортсменов в разных уголках земного шара. Для разработки стратегий развития спорта, способствующих социальному развитию, Кремлев на регулярной встрече проводит встречи с заметными персонами из мира спорта и политики.

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