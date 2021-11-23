Стало известно, с какими командами сыграет «Уралочка» во втором туре Евролиги

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23 ноября 2021, 15:10 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Следующий раунд пройдет 10-12 декабря.

8 путевок в плей-офф Европейских Кубков будут разыграны между 16 сильнейшими командами. Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» из Челябинской области, одержав 4 победы в 4 квалификационных матчах, по итогам жеребьевки попала в группу G.

Спортсменкам из Златоуста предстоит сыграть с элитой женского водного поло: венгерским клубом «УВСЕ», греческой «Волиагмении» и итальянским «Экип Орризонте».

Чтобы выйти в плей-офф, «Динамо-Уралочке» нужно занять первое или второе место по итогам второго раунда. Златоустовская команда будет играть в Будапеште.

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