Стало известно, с какими командами сыграет «Уралочка» во втором туре Евролиги
23 ноября 2021, 15:10 Татьяна Михайлова
Следующий раунд пройдет 10-12 декабря.
8 путевок в плей-офф Европейских Кубков будут разыграны между 16 сильнейшими командами. Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» из Челябинской области, одержав 4 победы в 4 квалификационных матчах, по итогам жеребьевки попала в группу G.
Спортсменкам из Златоуста предстоит сыграть с элитой женского водного поло: венгерским клубом «УВСЕ», греческой «Волиагмении» и итальянским «Экип Орризонте».
Чтобы выйти в плей-офф, «Динамо-Уралочке» нужно занять первое или второе место по итогам второго раунда. Златоустовская команда будет играть в Будапеште.
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