Приморские баскетболисты вновь играют в Суперлиге

Аргументы Недели → Спорт 13+

23 ноября 2021, 03:58

фото ПСО «Динамо»

Новой профессиональной команде по баскетболу «Динамо» (Владивосток) предстоит представлять Приморский край в Париматч Суперлиге - Первого дивизиона сезона 2021-2022 годов.

Мужская баскетбольная команда из Владивостока не раз завоёвывала «золото» российской Суперлиги. До начала пандемии коронавируса приморцы входили в число сильнейших в стране, но из-за сложностей с финансированием потеряла профессиональный статус. Сегодня благодаря поддержке краевого правительства и лично губернатора края Олега Кожемяко большой баскетбол возвращается в Приморье.

Управляющим Приморского спортивного общества «Динамо» назначен Эдуард Сандлер, хорошо знакомый приморским любителям баскетбола как главный тренер и генеральный менеджер прошлой баскетбольной команды.

Основу команды составили восемь воспитанников приморской школы, хорошо знакомые местным любителям баскетбола: Михаил Пеньковский, Вячеслав Грачев, Илья Ковалёв, Денис Мышалов, Константин Агеев, Геннадий Денисов, Даниил Соловьев, Юрий Митюк. В тренерский штаб также вошли двое приморцев - Никита Богданов и Роман Бричалов. А в роли главного тренера команды дебютировал Андрей Голяхов, ранее четыре года игравший в составе главной баскетбольной команды Приморья, с которой выиграл российскую Суперлигу в сезоне 2010-2011, а на следующий год стал финалистом Кубка России.

Владивостокское «Динамо» сразу оказалось во втором по значимости российском дивизионе. Молодой команде пришлось набираться опыта в максимальных боевых условиях. Руки не опускали и не сдавались. Постепенно у игроков появилась уверенность, стала лучше защита, больше попаданий. Даже в Москве одержали победу над «МБА» — 87:79.

Как отмечает Эдуард Сандлер, команда прогрессирует, молодые игроки без опыта начинают понимать, что от них требуется. Инфраструктура клуба развивается, в распоряжении «Динамо» и игровой, и тренировочные залы, собственный хостел.

«Это важно для концентрации и развития игроков», – подчёркивает Эдуард Сандлер. Он также отмечает, что доволен тем, как команда выдержала сложный этап становления, что удалось посмотреть молодых ребят в деле против очень сильных команд.

По словам управляющего ПСО «Динамо», в дальнейшем для здоровой конкуренции и поддержания общего уровня команды планируется ввести в состав двух американских легионеров, которые создадут необходимую профессиональную атмосферу в коллективе и привлекут болельщиков на трибуны. Ведь в Приморье помнят и уважают традиции баскетбола. При этом он добавляет, что поддержка правительства Приморского края и лично губернатора Олега Кожемяко позволяет планировать долгосрочную работу и уверенно смотреть в будущее.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости