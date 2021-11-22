«Челбаскету» удалось выиграть у «Мицубаскета» только в одном матче

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22 ноября 2021, 14:50 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено БК «Челбаскет»

В прошедшие выходные челябинские баскетболисты провели две домашние игры с липчанами. Южноуральцы одержали победу лишь в одной из них. Во второй встрече гости выиграли все четыре четверти.

Комментируя исход серии домашних матчей, главный тренер «Челбаскета» Евгений Сорокин отметил, что в текущем сезоне лиги у челябинцев нет слабых соперников, поэтому предсказать исход каждой игры невозможно.

«Я не доволен результатами нашей команды в этом парном туре, — добавил Евгений Сорокин. — Несмотря на зрелищность первого матча и, особенно, по результатам второго я хочу извиниться перед нашими болельщиками: и теми, кто купил билеты на матч, и теми, кто с друзьями и семьями смотрели игру перед экранами и ждали вдохновляющей игры и результата, а получили то, что мы видим».

Назвав случившееся «встряской», главный тренер высказал уверенность, что она пойдет на пользу «Челбаскету», и коллектив сможет стать сильнее после обидного поражения.

Следующие игры «Челбаскета» намечены на 24 и 25 ноября. В Челябинск приедет бронзовый призер прошлого сезона — клуб «Тамбов». Доступ зрителей на домашние матчи осуществляется только по предъявлению QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе за последние 6 месяцев, а также паспорта. Для зрителей младше 18 лет QR-код не требуется.

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