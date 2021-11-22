В Челябинской области пройдут этапы Кубка мира по сноуборду

Аргументы Недели → Спорт

22 ноября 2021, 14:45 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

120 спортсменов из 20 стран выступят в параллельных дисциплинах на горнолыжном курорте «Банное». Квалификационные заезды состоится 11 и 12 декабря. Среди спортсменов разыграют 4 комплекта наград. Турнир на «Банном» станет первым стартом сезона для элиты мирового сноубординга в альпийских дисциплинах.

Согласно проекту программы турнира, представленному организаторами, официальные тренировки назначены на 9 и 10 декабря. Церемония открытия состоится 11 декабря в 12.30. Поле этого пройдут финальные заезды среди мужчин и женщин в параллельном слаломе-гиганте и церемония награждения по их итогам. На следующий день, 12 декабря, в 12.30 начнутся финальные заезды в параллельном слаломе. После них ожидается церемония награждения.

«Приятно, что этап Кубка мира по сноуборду стал традиционным мероприятием и проходит на ГЛЦ «Банное» уже в третий раз. Благодаря усилиям оргкомитета этапы Кубка всегда проходят очень зрелищно», — прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. Он добавил, что подобные соревнования всегда вызывают интерес среди иностранных гостей и спортсменов.

Билеты на этапы Кубка мира по сноуборду доступны на сайте курорта «Банное» (https://bannoye.com/glc/news/kupit-bilety-na-kubok-mira?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link), в кассах ГЛЦ «Банное» и кассах продажи путевок в городе Магнитогорске.

Вход на мероприятие будет возможен только при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном за последние 6 месяцев COVID-19 и паспорта. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.

Соревнования пройдут со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Роспотребнадзора и Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Информационный партнер кубка – медиахолдинг «Гранада пресс».

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