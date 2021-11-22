Ватерполистки из Златоуста вышли в следующий этап Евролиги

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22 ноября 2021, 14:07 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

«Динамо-Уралочка» одержала 4 победы в 4 матчах.

Спортсменки из Челябинской области успешно прошли квалификационный этап женской ватерпольной Евролиги в стартовом раунде Еврокубка. Соревнования состоялись в Греции.

«Динамо-Уралочка» обыграла греческую «Глифаду» (15:11), испанскую «Террассу» (12:9), итальянскую «Верону» (18:9) и израильский «Аза Тель-Авив» (29:8). Южноуральским ватерполисткам удалось получить максимальное количество очков — 12, общая разница забитых и пропущенных мячей составила +37. Лучшим бомбардиром признана Мария Берснева: на счету девушки 22 забитых гола.

Златоустовский клуб по итогам первого раунда занял первое место и получил пропуск в следующий этап Евролиги. Очередной тур Еврокубка начнется 10 декабря, до этого «Динамо-Уралочке» предстоит сыграть второй тур Чемпионата России.

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