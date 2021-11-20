Этой зимой в Челябинске зальют больше дворовых катков

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20 ноября 2021, 12:01 Анна Семенова

Коньки ждут льда! Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

А самое модное место для катания в парке им.Терешковой уже ждет южноуральцев.

Вчера, 19 ноября, в парке им.Терешковой офицально открыли самый большой в городе каток под открытым небом. Одновременно покататься здесь может 300 человек.

В будни (кроме понедельника, это нерабочий день) можно пройти со своими коньками бесплатно с 12:00 до 13:30 и с 14:00 до 15:30. Сеансы на 16, 18 и 20 часов – платные, 200 рублей. В выходные каток работает до 23 часов, есть дополнительный часовой сеанс в 22:00. Взять коньки напрокат можно за 150 рублей.



Кстати, челябинцам не обязательно ехать далеко, чтобы покататься. В этом году во дворах зальют 84 площадки. Пользоваться ими можно абсолютно бесплатно. Будут организованы и хоккейные тренировки с инструкторами, за которые тоже не нужно платить. Отвечать за организацию будет учреждение «Спортивный город», задать вопросы можно по телефону: (351) 232-00-61.

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