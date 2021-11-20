The Times: Джонсон рассматривает дипломатический бойкот ОИ-2022 в Пекине

Аргументы Недели → Спорт 13+

20 ноября 2021, 07:50 Источник: The Times

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность введения дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине. Соответствующую информацию предоставила газета The Times.

Согласно данным журналистов, Джонсон рассматривает бойкот в качестве знака протеста против "ситуации с правами человека в Китае". Подчеркивается, что сейчас в британском правительстве ведется "активная дискуссия" о том, следует ли бойкотировать ОИ в Пекине на дипломатическом уровне.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости