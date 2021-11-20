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The Times: Джонсон рассматривает дипломатический бойкот ОИ-2022 в Пекине

, 07:50 Источник: The Times

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность введения дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине. Соответствующую информацию предоставила газета The Times.

Согласно данным журналистов, Джонсон рассматривает бойкот в качестве знака протеста против "ситуации с правами человека в Китае". Подчеркивается, что сейчас в британском правительстве ведется "активная дискуссия" о том, следует ли бойкотировать ОИ в Пекине на дипломатическом уровне.

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