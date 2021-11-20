Аргументы Недели →
Спорт
13+
The Times: Джонсон рассматривает дипломатический бойкот ОИ-2022 в Пекине
20 ноября 2021, 07:50
Источник:
The Times
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность введения дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине. Соответствующую информацию предоставила газета The Times.
Согласно данным журналистов, Джонсон рассматривает бойкот в качестве знака протеста против "ситуации с правами человека в Китае". Подчеркивается, что сейчас в британском правительстве ведется "активная дискуссия" о том, следует ли бойкотировать ОИ в Пекине на дипломатическом уровне.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
- Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
- Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
ЕТ