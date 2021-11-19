Дворник из Украины стал чемпионом мира по джиу-джитсу

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19 ноября 2021, 15:29

Игорь Евтушенко много лет проработал водолазом-спасателем, а после ликвидации службы перешёл дворником в обычную украинскую школу в Херсоне. В 42 года Игорь начал заниматься джиу-джитсу и достиг больших успехов. В 49 лет он стал золотым медалистом на турнире в ОАЭ.



Дворником Игорь пошёл работать, так как трудовую деятельность было легче совмещать с тренировками. Постепенно пришлось самому вести занятия. Секция, которую открыл Евтушенко, быстро собрала людей. Заниматься приходили люди совершенно разных специальностей.



Со временем Игорь понял, что боевое искусство является его настоящим делом. Одержав победу на соревнованиях внутри страны, Евтушенко захотел выйти на мировой уровень. Однако накопить денег на перелёт, экипировку и на проживание в гостинице на зарплату дворника невозможно. Требовалось порядка 700 долларов.



Знакомая посоветовала написать пост с просьбой о помощи в сборе денежных средств в социальные сети. Сначала Евтушенко думал, что это не принесёт никакого результата. Но буквально за несколько дней удалось собрать необходимую сумму и получить моральную поддержку людей, рассказывает спортсмен. Игорь пообещал сделать всё, чтобы украинский флаг был на пьедестале. Дворник–борец сдержал своё слово.

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