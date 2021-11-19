Златоустовская «Уралочка» выиграла первый матч в новом Евросезоне

Аргументы Недели → Спорт 13+

19 ноября 2021, 14:36 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

В Греции проходит предварительный этап женской ватерполной Евролиги.

В первой игре нового евросезона соперником «Динамо-Уралочки» из Челябинской области стала афинская «Глифада». Матч выдался непростым, преимущество было то у одной, то другой команды.

Четвертая четверть расставила все по местам. «Уралочке» удалось вырваться вперед на два мяча, а потом российский клуб окончательно закрепил свое лидерство. Козырями спортсменок из Златоуста стали мастерство и хорошая физическая подготовка. Итог игры — 15:11 в пользу «Уралочек». В ходе встречи 6 мячей забросила Мария Берснева.

Впереди у «Динамо-Уралочки» еще три матча. Чтобы пройти в следующий этап Евролиги им необходимо занять первое или второе место среди пяти команд.

6+

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости