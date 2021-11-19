Златоустовская «Уралочка» выиграла первый матч в новом Евросезоне
19 ноября 2021, 14:36 Татьяна Михайлова
В Греции проходит предварительный этап женской ватерполной Евролиги.
В первой игре нового евросезона соперником «Динамо-Уралочки» из Челябинской области стала афинская «Глифада». Матч выдался непростым, преимущество было то у одной, то другой команды.
Четвертая четверть расставила все по местам. «Уралочке» удалось вырваться вперед на два мяча, а потом российский клуб окончательно закрепил свое лидерство. Козырями спортсменок из Златоуста стали мастерство и хорошая физическая подготовка. Итог игры — 15:11 в пользу «Уралочек». В ходе встречи 6 мячей забросила Мария Берснева.
Впереди у «Динамо-Уралочки» еще три матча. Чтобы пройти в следующий этап Евролиги им необходимо занять первое или второе место среди пяти команд.
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