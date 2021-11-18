Южноуральские ватерполистки сразятся за награды Евролиги
18 ноября 2021, 14:34 Татьяна Михайлова
Сегодня стартует европейский ватерпольный сезон.
Первый квалификационный раунд Еврокубка по водному поло среди женщин состоится 18 ноября. По результатам жеребьевки команда из Челябинской области «Динамо-Уралочка» включена в группу А вместе с «Глифадой» (Греция), «Вероной» (Италия), «Терассой» (Испания) и «Аза Тель-Авив» (Израиль). Матчи группы пройдут в Греции.
Первый матч «Уралочка» проведет с «Глифадой». В следующий раунд Евролиги выйдут два сильнейших клуба группы.
6+
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.