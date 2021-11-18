Южноуральские ватерполистки сразятся за награды Евролиги

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18 ноября 2021, 14:34 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Сегодня стартует европейский ватерпольный сезон.

Первый квалификационный раунд Еврокубка по водному поло среди женщин состоится 18 ноября. По результатам жеребьевки команда из Челябинской области «Динамо-Уралочка» включена в группу А вместе с «Глифадой» (Греция), «Вероной» (Италия), «Терассой» (Испания) и «Аза Тель-Авив» (Израиль). Матчи группы пройдут в Греции.

Первый матч «Уралочка» проведет с «Глифадой». В следующий раунд Евролиги выйдут два сильнейших клуба группы.

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