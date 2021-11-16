Аргументы Недели → Спорт 13+

16 ноября 2021, 15:34

10 декабря 2021 года в Москве в ДС «Лужники» состоится одно из главных событий года в области боевых искусств и спортивных единоборств – Форум боевых искусств «Битва Чемпионов 13: Школа против школы».

В этом году мероприятие будет проходить в новом формате – между лучшими представителями российских школ боевых искусств за звание Абсолютного победителя «Битвы Чемпионов 13».

Формат вечера включает в себя семь поединков на выбывание. Восемь бойцов в бескомпромиссных боях определят единственного чемпиона.

Состав участников:

Асланбек Кодзаев (Санкт-Петербург) представляет школу самбо, ЗМС, 2-кратный чемпион мира;

Гаджимурад Абдулаев (Махачкала) представляет школу грэпплинга, МСМК, чемпион мира;

Роман Шибаев (Ярославль) представляет школу кудо, МС, 3-кратный чемпион России;

Шамиль Мусаев (Кизляр) представляет школу ушу саньда, МСМК, чемпион мира;

Муса Султаев (Гудермес) представляет школу киокусинкай, МС, чемпион ЮФО;

Шарабутдин Магомедов (Махачкала) представляет школу бирманского бокса, вице-чемпион Европы;

Салимсолтан Аминов (Кизляр) представляет школу тайского бокса, МС, победитель Кубка России;

Александр Дмитренко (Тольятти) представляет школу кикбоксинга, ЗМС, чемпион мира.

- Проект РСБИ «Битва Чемпионов» – ежегодное спортивное мероприятие, целью которого является продвижение боевых искусств и спортивных единоборств в России и за рубежом. Проект имеет два направления:

- «Школа против школы» – это национальное спортивное мероприятие, в рамках которого проходят состязания между различными стилями и направлениями боевых искусств и спортивных единоборств в соответствии с универсальными международными правилами.

- «Сборная России против Сборного Мира» – это международное спортивное мероприятие, где сильнейшие спортсмены России встречаются в поединках с лучшими атлетами мира.

За всего годы прошло 6 проектов в Формате «Сборная России против Сборного Мира» и 6 проектов в форматей «Школа против школы» (с учетом этого года).

- Впервые «Битва Чемпионов» состоялась в 2006 году, и имела большой успех у зрителей и всей спортивной общественности.

- В 2007 году это мероприятие посетил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

- За всю историю мероприятия его участниками были такие выдающиеся мастера боевых искусств как Федор Емельяненко, Ирина Быкова, Игнасио Санчес, Бату Хасиков, Алан Караев, Артём Левин, Владимир Минеев, Артём Вахитов и многие другие.

- За одиннадцатилетнюю историю «Битвы Чемпионов» в ней участвовали бойцы из 27 стран мира: США, Японии, Таиланда, Чехии, Белоруссии, КНДР, Швеции, Германии, Таджикистана, Бразилии, Румынии, Южной Кореи, ЮАР, Польши, Эстонии, Украины, Вьетнама, Дании, Испании, Китая, Турции и др.

- В 2014 году «Битва Чемпионов» по версии телеканала «Боец» была признана лучшим проектом года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости