Золото на праздник: сборная России выиграла чемпионат мира ко дню самбо

Аргументы Недели → Спорт 13+

16 ноября 2021, 14:55 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Сегодня наша страна отмечает Всероссийский день самбо, и пока в каждом регионе проходят различные соревнования по борьбе и другие мероприятия в честь праздника, сборная России поздравляет поклонников вида спорта победами. Накануне наши самбисты выиграли чемпионат мира по самбо, прошедший в Ташкенте, и взяли 18 медалей, став первыми среди спортсменов из 51 страны.

Спортсмены впервые в истории турнира соревновались в семи весовых категориях в каждом виде: в спортивном и боевом самбо, а также в самбо среди женщин.

Больше всего наград и, в частности, золотых, взяла родоначальница вида спорта – Россия. Наша сборная принесла в копилку 18 медалей, среди которых: 8 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые.

Российские спортсмены, взявшие золото: Спортивное самбо: Артем Осипенко, ставший чемпионом мира уже девятикратно, в этот раз победил соперника в весовой категории свыше 98 кг, Уали Куржев в весовой категории до 79 кг, Никита Клецков в весовой категории до 71 кг. Боевое самбо: Расул Магомедов в весовой категории до 98 кг, Магомед Магомедов в весовой категории до 88 кг, Руслан Гасанханов в весовой категории до 71 кг и Шейх-Мансур Хабибулаев в весовой категории до 64 кг. Поддержите издание Вступайте в КЛАН

Или Скачайте свежий номер Самбо среди женщин: Ольга Артошина в весовой категории свыше 80 кг. Российские спортсмены, взявшие серебро: Спортивное самбо: Антон Коновалов в весовой категории до 98 кг, Сергей Рябов в весовой категории до 88 кг и Саян Хертек в весовой категории до 58 кг. Боевое самбо: Денис Гольцов в весовой категории свыше 98 кг, Александр Нестеров в весовой категории до 58 кг. Самбо среди женщин: Светлана Уварова в весовой категории до 59 кг. Российские спортсмены, взявшие бронзу: Александр Куликовских в весовой категории до 64 кг, Анастасия Хомячкова в весовой категории до 72 кг, Алия Биккужина в весовой категории до 54 кг и Мария Молчанова в весовой категории до 50 кг.

Надо сказать, что несмотря на победу России в общекомандном зачете, многие сокрушаются из-за того, что в этот раз преимущество россиян не было таким же подавляющим, как хотя бы год назад, но… не надо спешить с выводами. Потому что причина этому – возросшая популярность самбо как вида спорта, а как следствие – куда большая конкуренция!

На очередном конгрессе Международной федерации самбо (ФИАС) членами организации признали еще несколько стран: Австралию, Саудовскую Аравию и Новую Гвинею. Теперь в ФИАС стало 97 стран, а скоро будет еще больше, потому что кандидатами в состав не так давно стали Новая Зеландия, Ямайка, Гаити и Республика Конго.

Интересно, задумывался ли Анатолий Харлампиев, о том, что с 16 ноября 1938 года – а именно эта дата считается официальной датой рождения самбо – вид спорта, ориентированный на россиян, так сильно расширит свою географию, становясь по-настоящему международным?

Сегодня самбо – единственный признанный международным сообществом вид спорта, официальным языком которого является русский. А еще самбо – это целая философия, нацеленная не только на противодействие противнику, но и на воспитание достойных членов нашего с вами общества. И тем, что этот вид спорта придумали именно мы – россияне, можно по-настоящему гордиться.

"Аргументы Недели" поздравляют всех самбистов с праздником и желают крепкого здоровья и новых побед: на ковре и в жизни.

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