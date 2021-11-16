Челябинец стал бронзовым призером Чемпионата мира по самбо
16 ноября 2021, 13:58 Татьяна Михайлова
Престижный турнир прошел в Ташкенте.
Александр Куликовских из Челябинска успешно выступил на Чемпионате мира по самбо. Ученик заслуженного тренера России Андрея Вострикова провел пять поединков с соперниками из Армении, Узбекистана, Грузии и Кыргызстана. Итог — четыре победы и один проигрыш.
Сообщается, что бронза Александра Куликовских — это первая награда в истории южноуральского мужского самбо. Ранее спортсмен стал первым челябинцем, который получил титул чемпиона страны по спортивному самбо.
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